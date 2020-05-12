Головний санлікар розповів, коли Україна зможе відкрити кордони

Україна буде орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також на рішення європейських країн в процесі відкриття кордонів. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Щотижня в ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і транспортне сполучення. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення обговорюють запуск літнього туристичного сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не прийнято. Україна уважно стежить за ними", - заявив санлікар.

За його словами, Україна буде орієнтуватися на Польщу в процесі прийняття рішення про відкриття кордонів.

"Для орієнтиру ми беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією", - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом, в якому заперечується розпорядження уряду про закриття державних кордонів України для профілактики поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, незважаючи на ослаблення карантинних заходів, яке набрало чинності 11 травня, в Україні як і раніше заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Також заборонені залізничні перевезення, припинено авіасполучення як внутрішнє, так і міжнародне.

16 березня Україна закрила кордони для іноземців. В рамках заборони, на територію країни не могли в'їхати іноземці та громадяни без громадянства. В кінці березня Україна повністю закрила свої кордони. За матеріалами РБК- Україна