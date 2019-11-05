Гончарук анонсировал перепись населения с помощью онлайн-инструментов

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения переписи населения в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе с помощью онлайн- инструментов,- заявил премьер.

По его словам, перепись населения может состояться в следующем году.

Напомним, перепись населения за годы независимости Украины проводили только один раз - в 2001 году.

Ранее стало известно, что расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

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