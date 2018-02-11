Горнолыжные соревнования на Олимпиаде отменили из-за сильного ветра

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане отменили соревнования в скоростном спуске среди мужчин-горнолыжников, которые должны были состояться сегодня, 11 февраля. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу FIS.

Соревнования, в которых будут разыгрываться медали Олимпиады, перенесли на 15 февраля. Старт должен был состояться сегодня, но из-за сильного ветра организаторы приняли решение о переносе.

В этом турнире заявлен только один украинец - Иван Ковбаснюк. Также соревнования в категории супергигант перенесено с 15-го на 16 февраля.

Ранее сообщалось, что зимняя Олимпиада в Пхёнчхане станет самой холодной за последние два десятилетия.

До этого самой холодной Олимпиадой считались Игры в норвежском городе Лиллехаммер в 1994, где средняя температура составляла -11 С. Последние зимние Олимпиады (Ванкувер, Турин, Сочи) были сплошь теплыми.

Поэтому оргкомитет Олимпиады пообещал выдавать зрителям комплиментарный набор из шапки и грелки для рук.

Напомним, организаторы Олимпиады заявили о кибератаке за 45 минут до церемонии открытия.