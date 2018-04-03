Горняков из обесточенной шахты "Горская" на Луганщине подняли на поверхность

240 шахтеров, находившихся под землей в шахте "Горская" в Луганской области, были подняты на поверхность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Как и договаривались, на 80 минут была включена электроэнергия и всех шахтеров подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

Волынец отметил, что на данный момент остаются открытыми вопросы контроля рудничной атмосферы, откачки воды из горных выработок и сохранность технического оборудования.

Ранее госпредприятие "Региональные электрические сети" обесточило шахты ГП "Первомайскуголь" в Луганской области.

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