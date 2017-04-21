ГосЧС предупреждает о значительном ухудшении погоды в пятницу

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу, 21 апреля, из-за активного циклона. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГосЧС.

В пятницу в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до15-20 м / с.

"21 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях на почве до 8 градусов, днем температура 1-8 градусов тепла", - сказано в сообщении.

Также 21-22 апреля сохранится холодная погода в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях: ночью будут заморозки 0..-5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу Украину продолжит засыпать снегом.

20 апреля непогода добралась до Одесской области: цветущие деревья утонули в снегу.