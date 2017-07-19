Госдума России ввела обязательный курортный сбор в Крыму

Госдума РФ во втором чтении приняла закон о введении курортного сбора с туристов в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Плату начнут взимать с туристов не ранее 1 мая 2018 года, ее максимальный размер будет достигать 50 рублей в сутки (около 22 грн. - Ред), пишет "МК".

С 2019 года сбор будет увеличен ровно вдвое - до 100 рублей.

Курортный сбор на этих территориях вводится в качестве эксперимента сроком на пять лет - до 2022 года. На собранные средства регионы смогут реконструировать объекты туристической инфраструктуры.

Размер сбора может меняться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста, значения курорта.

Предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Крыму превысит 16,4 млрд. рублей (при ставке в 50 рублей).

Курортный сбор могут не уплачивать льготники, дети младше 18 лет, малоимущие семьи, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой отечественной войны, студенты, которые обучаются в этих регионах на очной форме, люди, приехавшие на лечение, местные жители и работники, волонтеры и спортсмены, приехавшие на соревнования.

Ранее "Страна" сообщала, что в Крыму обвинили Украину в создании помех туристам на границе. Также евродепутат просит Могерини разъяснить: как жителям Крыма получить Шенген.