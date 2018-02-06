Госисполнитель может "не пустить" неплательщика алиментов за границу

Запрет на выезд за границу для неплательщика алиментов может быть санкционирован только после решения государственного исполнителя

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Для того, чтобы ограничить то или иное лицо в праве выезда за границу, должен быть задействован специальный механизм. В данном случае первопричиной для внесения в базу данных и дальнейшего ограничения в праве выезда для нас является постановление государственного исполнителя. После того, как поступает такое постановление, это лицо вносится в базу данных, и при пересечении границы пограничник действует согласно своим полномочиям", - рассказал он.

При этом Слободян сомневается, что закон предусматривает какие-то исключения (для депутатов или бизнесменов).

"Если постановления нет, то оснований для ограничения выезда за границу у пограничников нет", - резюмировал он.

Как сообщала "ДС", 6 февраля вступил в силу закон о публичном реестре злостных неплательщиков алиментов, который, в частности, предусматривает возможность лишения неплательщиков водительских прав.