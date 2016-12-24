Госпогранслужба: На границе с оккупированным Крымом активизировалась российская авиация

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что над временно оккупированной территорией Крыма был зафиксирован полет пяти вертолетов Ми- 8 вооруженных сил РФ.

23 декабря над временно оккупированной территорией Крыма была отмечена активизация российской авиации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.Согласно сообщению, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет пяти вертолетов оккупантов.

"Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль административной границы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины", - уточняется в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что вблизи админграницы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.

Россия оккупировала Крым по итогам незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

