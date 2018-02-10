Госстат подсчитал количество приехавших в Украину иностранцев за минувший год

За 2017 год Украиу посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из которых приехали на постоянное место жительства, сообщает Государственная служба статистики на своем сайте.

Согласно сообщению, по служебным целям в Украину в 2017 году въезжали 88,9 тыс. иностранцев, как туристы - 38,6 тыс. человек.

Частные поездки в Украину на протяжении прошлого года совершили 13,7 млн граждан из разных стран, на учебу приехали 4,5 тыс. человек, с целью трудоустройства - 2,6 тыс. человек.

Наибольшее количество человек посетили Украину из Молдовы (4,4 млн), из Беларуси (2,7 млн), из России (1,5 млн), из Польши (1,14 млн) и из Венгрии (1,06 млн).

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины озвучили стоимость однократной визы для иностранцев.

Также ранее сообщалось, что Украина в 2018 году введет электронную визовую систему для въезда иностранцев. По замыслу МИД, это позволит разгрузить консульские пункты в аэропортах Украины.

А 2 сентября 2017 года вступил в силу указ президента Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев при въезде в Украину. По материалам: Госстат Украины