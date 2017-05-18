. Государственная миграционная служба установила рекорд: 19 тыс. биометрических паспортов в день

Государственная миграционная служба Украины за день, 17 мая, оформила почти 19 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом во время брифинга сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.

"Вчера был поставлен рекорд. За день было оформлено почти 19 тыс.

биометрических паспортов для выезда за границу. В прошлом году в этот период оформлялся до 10 тыс. паспортов. Еще две недели назад оформлялся 12- 14 тыс. паспортов, в некоторые дни", - сообщил он.

Также от отметил, что несмотря на ажиотаж, в последние дни ситуация по выдаче биометрических паспортов является полностью контролируемой.

Правительством приняты все необходимые меры для того, чтобы сделать процедуру оформления документов комфортной.

"Я считаю, что очереди в ближайшее время будут преодолены или существенно снижены", - прогнозирует М.Соколюк.