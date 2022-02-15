Готуються зустрічати окупантів: у Харкові жителі скуповують зброю та патрони у магазинах Готуються зустрічати окупантів: у Харкові жителі скуповують зброю та патрони у магазинах

Жителі міста запасаються зброєю, щоб захищати місто від агресора.

У Харківській області, яка межує з Росією, місцеві жителі готуються до можливого вторгнення окупантів. Вони запасаються зброєю і набоями.

В магазинах зброї Харкова останнім часом спостерігають певний бум. ТСН.ua поцікавився, яка продукція зараз користується найбільшим попитом.

За словами продавців магазинів, зараз у них зросла кількість покупців. Вони пачками розкуповують патрони та зброю, яка є в наявності.

"Певний ажіотаж зараз є. Патрони розкуповують, зброю розкуповують. Сказати, що нічого немає, не можу. Беруть певні калібри, беруть пульові патрони, на гладкоствольну зброю, на нарізну, 7,62, 308-й, 223-й калібр. Беруть ті набої, які більш для самооборони та для полювання", - розповів представник магазину ZBROIA.