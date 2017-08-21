Говоров с рекордом выиграл для Украины второе золото Универсиады

В плавании на дистанции 50 метров баттерфляем украинцы выиграли сразу две медали.

Второй день Универсиады, которая проходит на Тайване, принес Украине сразу две медали в одном заплыве.

Говоров с результатом 20,90 секунды победил в финале 50-метровки баттерфляем, побив 8-летний рекорд Всемирных Универсиад кенийца Джейсона Дунфорда (23,02)

Бронзовую награду в этом же заплыве выиграл Андрей Хлопцов (23,54).

В активе сборной Украины уже 7 наград - 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

По материалам: iSport.ua