ГПСУ: В колонне путинского конвоя замечен автомобиль спецзащиты

В одной из колонн российского так называемого "гуманитарного конвоя", вторгшегося во вторник, 21 февраля, во временно оккупированные районы Донбасса, замечен автомобиль радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечают в ведомстве, сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление 60-го "гумконвоя".

"Поскольку перемещение так называемого "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении ГПСУ.

В целом, с 5.50 до 6.30 через российский пункт пропуска Матвеев Курган на въезд в Украину проследовали 15 автомобилей "гумконвоя", перевозившие преимущественно якобы продукты питания.

"Особенностью данной колонны является то, что в ее составе следовал специализированный автомобиль радиационной, химической и биологической защиты, который не может относиться к категории "гуманитарного" груза первой необходимости", - отметили в ГПСУ.

Как сообщили в ведомстве, вторая колонна "гумконвоя" через российский пункт пропуска Донецк по состоянию на 9.00 21 февраля государственную границу не пересекала.

Ранее сегодня, 21 февраля, сообщалось, что колонна из 26 российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ в двух местах незаконно пересекла российско-украинскую границу.

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Оккупанты традиционно планируют переправлять груз в ОРДЛО двумя партиями через российские КПП Донецк и Матвеев Курган.

Предыдущий, 59-й, "гумконвой" РФ вторгся в Донбасс 22 декабря 2016 года.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты также вывозит тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.