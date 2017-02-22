ГПУ разоблачила сговор двух прокуроров-взяточников

Двух руководителей областных прокуратур задержали на взятке, которую они вместе требовали у предпринимателя.

Об этом в Фейсбуке сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ задокументировала начальника отдела прокуратуры Киевской области и прокурора Ривненщины, которые в сговоре требовали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела", - отметил он.

Кроме того, по словам Луценко, сегодня во время получения взятки в размере 10 тысяч гривень следователями житомирской прокуратуры совместно с сотрудниками ГПУ задержали заместителя начальника хорошивского райотдела полиции.

"Все дела реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами", - добавил генпрокурор.