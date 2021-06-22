Гранатомети, кулемети і безпілотники: бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

У вівторок, 22 червня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Ворожий обстріл був зафіксований поблизу Золотого-4. Бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, неподалік Авдіївки бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також поблизу Красногорівки російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар'їнка та Світлодарськ українські військові зафіксували прольоти ворожих безпілотників типу "Орлан-10" та "Орлан-3м", які перетнули лінію розмежування. Безпілотники вчасно придушені українськими військовими за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 червня, бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.