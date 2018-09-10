Гражданин России попросил убежища в Украине

Мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца.

В Харьковской области на участке отдела пограничной службы "Золочев" сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь государственную границу в Украину и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, россиянина 1994 года рождения пограничники задержали сразу, как он пересек государственную границу. Во время выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

"В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ", - сообщили в ведомстве.

Задержанный объяснил, что решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска для сохранения своей жизни, после чего собирался обратиться за предоставлением статуса беженца.

Напомним, ранее в Харьковской области на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину гражданин Российской Федерации заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и попросил признать его политическим беженцем.