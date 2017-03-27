Гражданину Украины в Минске дали 15 суток ареста за участие в демонстрациях

Суд в столице Беларуси, Минске, приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.
Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, решение принял суд Ленинского района Минска.
Посольство Украины в Минске выясняет, есть ли другие украинцы в судах.
27 марта в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах 25 и 26 марта. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадет более ста человек.
Среди подсудимых есть несколько журналистов, в том числе польского телеканала "Белсат".
25 марта в Минске состоялся разгон антиправительственной акции, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Европейский союз.
В Украине прошли акции солидарности с задержанными в Минске.