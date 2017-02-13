Адель отказалась от музыкальной премии Грэмми, церемония которой состоялась 12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе (США), передает NME.Статуэткку певице хотели вручить за ее за альбом под названием 25.

Британская певица заявила, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы.

Я никак не могу забрать эту награду. Я считаю Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade - монументальным, - подчеркнула звезда.

Кроме того, 28-летняя Адель призналась, что хотела бы такую маму, как 35- летняя Бейонсе.

Я восхищаюсь тобой и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой", - сказала певица, чем растрогала коллегу.

Грэмми 2017: Адель отказалась от музыкальной премии

Как отмечает BBC News, если Адель официально не примет статуэтку за лучший альбом, то станет вторым музыкантом, отказавшимся от Грэмми. Первой это сделала ирландская певица и активистка Шинейд О'Коннор в 1990 году. Она назвала церемонию "пронизанным фальшью надувательством".

Отметим, что 59-й церемонии Грэмми Адель с песней Hello также победила в номинациях Лучший сингл, Лучшее сольное поп-исполнение и Запись года. Бейонсе получила награду за клип на песню Formation.

Напомним, что Джей Ло, Кэти Перри, Lady Gaga и другие посетили красную дорожку Грэмми 2017.

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