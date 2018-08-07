Греция и Италия удерживают более 200 украинских моряков

В МИД заявили, что сейчас ситуация с моряками наиболее критичная за последние годы. Чаще всего украинцев осуждают за перевозку мигрантов.

Около 250 украинских моряков удерживают правоохранители Греции и Италии. Об этом в понедельник, 6 августа, в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, сообщает пресс-служба МИД, на странице в Facebook.

Заяц отметил ухудшении ситуации с украинскими моряками.

"Ситуация за последние годы значительно ухудшилась. С моряками всегда были проблемы, но ситуации в таких масштабах, которая происходит сейчас, не было уже давно, или, возможно, и никогда. Две приоритетные точки на карте по этому поводу - это Греция и Италия", - сообщил он.

Так, по данным МИД, в Греции по состоянию на июнь этого года содержится 151 украинский моряк, из них 108 осуждены, из них 98 - за перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация, как отметил Заяц, сохраняется и в Италии, где удерживаются около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

Заяц также отметил, что в течение последнего месяца в Украине усилиями консулов возвращено 33 украинских моряка, которые длительное время находились в трудных обстоятельствах за рубежом.

Напомним, неделей ранее в Украину из Омана вернулись 15 моряков. Украинцы застряли в порту Маскат в июле 2015 года.

Также в конце июля Греция освободила 12 украинских моряков.