Гриневич: Минимальный уровень в 150 баллов ВНО для вступления на медспециальности отменен

После завершения вступительной кампании 2017 года идею о 150-балльном пороге для абитуриентов медвузов обсудят с общественностью, отметила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Решение об обязательных 150 баллах для абитуриентов, которые собираются поступать в высшие учебные заведения на медицинские специальности, было отменено. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проблема со 150 баллами была в том, что эта инициатива была введена уже после того, как завершилась регистрация на ВНО. Если бы это было известно до регистрации на ВНО, абитуриенты могли бы принять осознанное решение и, понимая, что могут не набирать 150 баллов, могли бы подаваться на другие специальности", - сказала Гриневич.

Она добавила, что по окончании вступительной кампании идею о 150-балльном пороге для абитуриентов медвузов обсудят с общественностью.

"Может, нам нужно установить такой проходной балл не только на медицинские специальности, но и на другие тоже? Может, это не 150 баллов, а другой балл", - сказала Гриневич.

Перед началом вступительной кампании в "Условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2017 году" были внесены изменения, в соответствии с которыми для поступления на четыре специальности - "стоматология", "медицина", "фармация, промышленная фармация" и "педиатрия" - абитуриент должен предъявить сертификаты ВНО с результатом не ниже 150 баллов, сообщила пресс-служба Минздрава 31 мая.

23 июня глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что приказ Министерства образования и науки Украины о минимальном проходном барьере в 150 баллов по каждому предмету ВНО для поступающих на медицинские специальности отменят.

Вице-премьер-министр Павел Розенко уточнил, что Кабмин рекомендовал Министерству образования и науки перенести повышение минимального балла ВНО для медспециальностей на 2018 год.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает отмену минимального проходного балла нивелированием "ценности профессии врача".