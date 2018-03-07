Грипп в Украине: в 6 областях превышен эпидпорог заболеваемости

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю, с 26 февраля по 4 марта, превышен в шести областях.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Эпидемический порог в Украине превышены на 27,4%. Порог превышен в 6-ти областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за указанный период гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, из них 65,1% - дети.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - сообщают в Минздраве.

Кроме того, сообщается, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 517 человек. Напомним, ранее сообщалось, что от гриппа в Украине за неделю, с 26 февраля по 4 марта, скончались три человека.