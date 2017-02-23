Гриппом и ОРВИ за прошлую неделю в Украине заболели 195,7 тыс. человек

За прошлую неделю в период с 13 по 19 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 195,7 тыс. человек, летальные случаи в результате осложнений от гриппа не зарегистрированы, сообщает Центр гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний.

"За отчетную неделю темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет остается на уровне предыдущей недели", - отмечено в сообщении.

В структуре заболеваемости дети до 17 лет составляют 66,5% от общего количества заболевших.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области - 875,8 человек на 100 тыс. населения, самый низкий - в Тернопольской 283,8 на 100 тыс. населения. Суммарно показатель заболеваемости среди населения Украины составляет 459,6 человек на 100 тыс.

При этом ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

