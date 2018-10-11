Гриппом могут заболеть 13 млн украинцев - Минздрав

Вакцина от гриппа не защищает от насморка и простуды, отметил директор центра общественного здоровья Минздрава

Заболеть гриппом рискуют более 13 млн украинцев, но вакцинирование имеет ряд противопоказаний. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть, 30% украинцев ... имеют высокий шанс инфицироваться или получить последствия (осложнения от гриппа, - ред.)", - отметил Курпита.

По его словам, вакцинация от гриппа не является обязательной, а лишь рекомендована. В Минздраве хотели бы, чтобы в этом году провакцинировались хотя бы больше 1% украинцев.

Курпита уточнил, что вакцина от гриппа не защищает от насморка и простуды. В первой партии поступило 350 тысяч доз вакцин против гриппа, их должно хватить до середины декабря, отметил он.

Противопоказаниями для вакцинации от гриппа являются: повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в частности, к компоненту куриного мяса или яйца (т.к. вакцина изготавливается на куриных эмбрионах, - ред.); недостаточный вес тела; обострение заболеваний и температура выше 38 градусов; пациенты в период выздоровления.

Остальные противопоказания должен определить семейный врач. За последнюю неделю в Украине зарегистрировано более 142 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Курпита подчеркнул, что это еще не начало эпидемии.

В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тысяч доз вакцин против гриппа, стоимость одной вакцины - от 200 до 300 грн.