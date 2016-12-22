Грицак: Почти 500 украинцев считаются пропавшими без вести на оккупированном Донбассе

Глава СБУ Василий Грицак в интервью "Укринформу" сообщил, что почти полтысячи украинцев считаются пропавшими без вести на оккупированной боевиками части Донецкой и Луганской областей.

"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Повторюсь, процесс освобождения заложников продолжается постоянно. Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть пленников в семьи", - отметил он.

Напомним, ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что украинской стороне удалось установить местонахождение 58 человек, удерживаемых на территории, подконтрольной боевикам. 52 находятся на территории Донецка, 6 - Луганска.