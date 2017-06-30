Грицак рассказал, сколько сотрудников СБУ погибли на Донбассе за время АТО

На востоке Украины за все время проведения антитеррористической операции погибли 23 сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"За время АТО на Донбассе погибли 23 сотрудника СБУ. За каждой этой цифрой стоят Герои. Наш собрат полковник СБУ Юрий Возный погиб три дня назад, 27 июня вблизи Константиновки, еще двое офицеров получили ранения", - отметил Грицак.

Вместе с тем сообщается, что глава СБУ принял участие в праздничных мероприятиях по случаю вручения дипломов в Национальной академии Службы безопасности Украины лейтенантам, которые продолжат службу в оперативных подразделениях СБУ.

"Сегодня вместе с лейтенантскими погонами на плечи выпускников ложится ответственность не только за себя, но и ответственность перед теми, кто боролся и погиб за Украину", - подчеркнул Грицак.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, около 19:00 во вторник, 27 июня, в селе Ильиновка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом было приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого был уничтожен автомобиль марки Opel Vectra, в котором находились военнослужащие СБУ.