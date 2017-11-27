Гройсман посетит раненых бойцов ВСУ в Грузии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 27 ноября, начал свой двухдневный официальный визит в Грузию, где он проведет переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Помимо этого, Владимир Гройсман также встретится с премьером Грузии Гиорги Квирикашвили и председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.

В рамках визита премьер-министр Украины примет участие в большом экономическом форуме "Один пояс - один путь".

Гройсман также посетит Центр реабилитации военных, где лечатся украинские военнослужащие. В планах премьера взять участие в открытии памятника Лесе Украинке в Кахетии.