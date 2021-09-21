Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію від COVID

Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує платити людям 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він нагадав, що Україна отримала понад 70 мільярдів гривень від МВФ для подолання наслідків коронавірусу.

"В ЄС за статистикою щеплено понад 62% людей. Міністр (Віктор Ляшко - ред.) каже, що в Україні - 17%. Це втричі менше. Тому я б запропонував виплатити кожному, хто прийде і вакцинується по 1000 грн, щоб вони захистили себе і оточуючих, та запропонував би компенсацію тим, хто вже вакцинувався" , - сказав Гройсман.

Раніше повідомлялося, що з четверга комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій країні жовтий рівень епіднебезпеки.

А з 20 вересня в Україні почали діяти нові карантинні норми.