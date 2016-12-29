Гройсман заявил, что за 3-4 года очереди в детских садах будут ликвидированы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Буковинском медицинском университете, 13.12.2016

Пресс-служба Кабмина

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие годы в Украине не будет очередей в дошкольные учебные заведения. Об этом он сказал во время открытия нового сада в Киеве, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Вы слышали во вступительном слове Виталия Кличко (столичного мэра, - ред.), - это приоритет, за 3-4 года очередь будет полностью ликвидирована. Это, я считаю, очень амбициозная задача, но реальная и под силу. Хочу, чтобы меня услышали сегодня все, - городские головы, поселковые головы, коллеги, это приоритет. Надо сделать все, чтобы в перспективе 2-3-4 лет, где у кого какая проблема, очереди в детских садах были ликвидированы. Я говорю как практик", - сказал премьер.

"Приоритет должен заключаться в открытии новых детских садов и создании новых мест для детей в садиках. То, что я увидел здесь, я искренне доволен, потому что качественно, все сделано совершенно по-человечески, качественное оборудование, качественные материалы", - добавил он.