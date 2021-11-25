Громадські організації закликали Комітет Верховної Ради з питань бюджету забезпечити Суспільному належне фінансування

Представники громадянського суспільства наголосили на неприпустимості скорочення видатків на Суспільного мовника.

Громадські організації «Центр демократії та верховенства права», «Платформа прав людини», «Український інститут медіа та комунікації», Фундація «Суспільність», «Інститут розвитку періодичної преси», «Інтерньюз-Україна», «Інститут масової інформації», «Детектор Медіа», «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика», Media Development Foundation, «Генеалогічна спільнота “Архісовість”», «Лабораторія цифрової безпеки», «Незалежна медійна рада» і «Українська фундація безпекових студій» звернулися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надати Суспільному належне фінансування.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті «Центру демократії та верховенства права».

«Ми наголошуємо на неприпустимості скорочення видатків на суспільного мовника та закликаємо Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечити належне фінансування суспільного мовника на 2022 рік у Законі України «Про державний бюджет на 2022 рік»: у розмірі не менше 0,2% від видатків загального фонду держбюджету за попередній рік», – зазначено у заяві.

У Законі України «Про суспільне телебачення і радіомовлення» зафіксовано суму в 0,2% від видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. Ця цифра закріпила status quo обсягу фінансування, що отримували колишні державні мовники, на базі яких було створено суспільне мовлення. Попри те, що рекомендації фахівців Європейської спілки мовників (EBU) вказували, що таке фінансування має бути майже вдвічі більшим, а саме 0,39%, законотворець зафіксував суму, що виділялась раніше.

«З моменту створення суспільного мовлення у 2017 році, суспільний мовник жодного разу не отримав належного фінансування. Натомість суспільне мовлення дістало у "спадок" борг уряду Азарова у розмірі 350 мільйонів гривень, неналежно оформлені активи та амортизацію основних фондів, що подекуди доходила до 100%. Замість швидкого старту і виробництва якісного контенту суспільне змушене було кілька років вирішувати накопичені за десятиліття державного мовлення проблеми, при запровадженому мораторії на відчуження майна та хронічному недофінансуванні, викликаному невиконанням державою власних зобов’язань», – повідомляють громадські організації.

15 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Відповідно до таблиці видаткової частини бюджету на суспільне мовлення передбачено лише 1,87 млрд грн, що складає 77,8% від гарантованого законом мінімуму і 39% від суми, яку оцінювали фахівці EBU.

«Окремі депутати прямо або приховано пропонували урізати цю суму в 2-3 рази ніби забуваючи, що суспільне мовлення – це мультимедійна платформа, яка працює як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні, на класичних платформах телебачення і радіо та цифровій платформі, якої досі немає в законі», – йдеться у заяві.

Громадські організації вважають, що в умовах пандемії та російсько-української війни скорочення видатків на культурну сферу є так само неприйнятним, як і скорочення видатків на армію чи медицину.

«Держава має забезпечувати належне фінансування інституцій, що забезпечують військову, культурну та інформаційну безпеку базуючись на принципах незалежності. Посли країн Великої сімки підкреслили, що незалежні медіа, зокрема, вартий довіри та неупереджений суспільний мовник, є ключовим стовпом сильної та стійкої демократії», – переконані у ГО.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Суспільний мовник отримує повне фінансування. Голова правління Микола Чернотицький назвав це маніпуляцією. Він вважає, що у словах Олександра Ткаченка є дві маніпуляції: «Маніпуляція перша: повне фінансування. Фінансування 2021 року на рівні 85% від передбаченого законом. Проект бюджету на 2022 – 76%».

Нагадаємо, Верховна Рада відхилила поправку Володимира В’ятровича до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік. Поправка стосувалась необхідності збільшити фінансування Суспільного на 526 мільйонів, щоб видатки на НСТУ відповідали закону.

У законопроєкті держбюджету на 2022 рік на Суспільне виділили 1,8 млрд грн, недодавши 526 млн. Згідно з законом про Суспільне, видатки на НСТУ у 2022 році мали б бути у сумі 2 394,7 млн грн.

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