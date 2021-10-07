Громадський транспорт у Києві може змінити роботу: маршрути

В Києві попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту. Заплановано проведення заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано: