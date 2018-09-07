ГРУ и ФСБ сцепились за власть в "ДНР", - блогер

Как и ожидалось, после ликвидации псевдолидера псевдореспублики "ДНР" Александра Захарченко, проведенной ФСБ, борьба за власть в оккупированном Донецке между российскими силовыми структурами лишь усугубилась.

И одной из предпосылок тому было большое интервью директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова (особо приближенного к куратору на оккупированной части Донбасса и по совместительству помощнику президента России Владиславу Суркову), посвященное легитимности назначения Трапезникова.

Если вкратце, то "говорящая голова" Суркова прямым текстом заявил, что Трапезников не может претендовать на пост так называемого главы, так называемой "ДНР" и единственный легитимный орган нынче в этой метостазе русского мира - "народный совет" во главе с Денисом Пушилиным (человек Суркова).

И вот, не прошло и полгода, а точнее и 9 дней с момента ликвидации Захарченко, как так называемая генеральная прокуратура, так называемой Донецкой народной республики, объявила назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы "ДНР" незаконным. Единственное на что может рассчитывать Трапезинков - принять участие во внеочередных псевдовыборах псевдоглавы "ДНР" и псевдопарламента псевдореспублики, которые уже объявлены на 11 ноября сего года.

Что интересно, если в "ДНР" будут проведены так называемые выборы, то это повод для очередного наложения санкций на РФ. Но, похоже, Суркову плевать на благополучие целой страны, для него сейчас первоочередной задачей является победа над ФСБ, особенно после очередного витка всенародного обсуждения провала ГРУ в Великобритании. Но, вопрос в другом, отдадут ли фэсы (ФСБ) Суркову то лидерство, что они вырвали благодаря устранению Захарченко или будут за него бороться всеми имеющимися способами.

Александр Коваленко

Политолог.net

http://politolog.net