Группа аферистов пыталась продать три дома в центре Киева

В Киеве задержали четырех аферистов при попытке продать по поддельным документам три нежилых дома в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Установлено, что злоумышленники, используя поддельные документы, зарегистрировали на себя право собственности на объекты нежилого фонда в центральной части города Киева, а именно по адресу: аллея Героев Небесной Сотни, проспект Голосеевский и ул.Б.Васильковская в Киеве общей площадью около 700 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, участники преступной группы были задержаны на "горячем" в помещении нотариуса в Дарницком районе города Киева при попытке продать гражданину указанные объекты недвижимости за денежные средства в сумме 300 тыс. долл.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избраны меры предосторожности. В частности, в отношении трех лиц, выступавших продавцами указанного имущества избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении организатора указанного преступления - в виде содержания под стражей с определением размера залога.

Сейчас решается вопрос о внесении апелляционных жалоб на определения следственного судьи об избрании меры пресечения в связи с их мягкостью.

Напомним, во Львовской области осудили организатора незаконной добычи полезных ископаемых на территории заказника.