Группа KISS объявила о прощальном туре

Рок-звезды решили завершить музыкальную карьеру прощальным туром. Подобный они уже проводили в начале 2000 годов.

Легендарная американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур. Об этом музыканты заявили в эфире финального выпуска шоу America's Got Talent.

Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким".

ANNOUNCING! #KISS' #EndOfTheRoad World Tour. Sign up for updates & presale info: https://t.co/Khudwx7cud pic.twitter.com/GuLaU5LMcN

— KISS (@KISSOnline) September 20, 2018

Какие города и страны посетят легенды рока в рамках своего прощального тура пока не сообщается.

Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. В 2014 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла.