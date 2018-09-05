Группировку "Белое братство" разоблачили в Никополе: проведено более 50 обысков

В городе Никополь Днепропетровской области разоблачили преступную группировку "Белое братство". Об этом сообщает пресс- служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.

"Так, совместными действиями сотрудников военной прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задокументированы факты совершения ряда тяжких преступлений членами преступной группировки", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители провели 52 обыска. По результатам обысков и других розыскных (следственных) действий задержаны четыре человека, которые сбывали наркотические средства жителям города. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Кроме того, другим трем участникам сети, двое из которых - сотрудники криминальной полиции Никопольского городского управления ГУНП в Днепропетровской области, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Они ежемесячно получали денежные откаты от наркодельцов за непривлечение к ответственности. Задокументировано получение 72 тыс. гривен в качестве взяток.

В ходе проведенных обысков правоохранителями выявлено и изъято оружие и боеприпасы (граната РГД-5 с запалом, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам), наркотические средства различного происхождения (метамфетамин, амфетамин, марихуана, кусты конопли, прекурсоры и принадлежности для изготовления наркотических веществ), денежные средства в разной валюте (гривны, доллары США, рубли), мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и карточки, служебные удостоверения, загранпаспорта.

Напомним, за первое полугодие 2018 года Национальная полиция направила в суд 161 уголовное производство по вооруженных преступных группировок (ОПГ).