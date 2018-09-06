"Грязь и тараканы". Мэр Евпатории подтвердил, что детей из Армянска поселили в непригодных номерах

Эвакуированных из Армянска детей в Евпатории разместили в непригодных для проживания санаториях. Эту информацию подтвердил 6 сентября российский мэр Евпатории Андрей Филонов, подчеркнув, что в настоящее время детей переводят в другие помещения.

Ранее в социальных сетях крымчане начали распространять фотографии, сделанные, как утверждается, в евпаторийском лагере имени Гагарина. В подписи к фото сообщается, что детей, эвакуированных из Армянска, поселили в Евпатории "в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором".

В комментарии к этому сообщению в Фейсбуке российский мэр Евпатории Андрей Филонов подтвердил, что такие бытовые условия встречаются в муниципальных лагерях. Он пообещал провести проверку, и, в случае подтверждения, переселить детей в другие помещения.

Позднее Филонов заявил, что "работа уже ведется, люди переселяются", при этом сославшись на "накладки с номерным фондом".

Ранее российские власти Крыма начали эвакуацию детей из Армянска в санатории полуотрова. По их версии, необходимости введения режима чрезвычайной ситуации на территории Армянска нет.

В то же время власти Херсонской области готовы принять детей из аннексированного Крыма.

Жители Армянска и ближайших населенных пунктов продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

4 сентября российские власти Крыма объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму. Крымчан предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов.

Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.