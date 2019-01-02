ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий 2 января. В частности, утром в среду в Украине, кроме южной части, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Как сообщили в Украинском гидрометеоцентре, в Карпатах и на Прикарпатье 2 января ожидается юго-западный ветер 25-30 м/сек.

В Киеве и Киевской области гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, метель. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, атмосферный фронт скандинавского циклона будет двигаться с запада на восток и принесет с собой осадки.

"Идет мокрый снег на Западе, Севере, в западных областях - с дождем, усиливается ветер. Перемещается атмосферный фронт в восточном направлении, таща за собой осадки", - отметила она накануне в Facebook.