ГСЧС считает опасными для посещения киевские торговые центры "Магеллан" и Dream Town

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают опасными для посещения киевские торговые центра ТРЦ "Магеллан" и Dream Town из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании правительства 11 апреля заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже сегодня можно сказать, что ТРЦ "Магеллан" и Dream Town несут опасность людям", - отметил Чечеткин.

Он добавил, что в целом беспокоит пожарная безопасность многих ТРЦ.

28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях.

Госслужба по ЧС намерена проверить более 38 тыс. мест массового скопления людей.

30 марта Чечеткин заявил, что в стране начались массовые внеплановые проверки мест массового скопления людей.