ГСЧС ввела ограничения на автодорогах Украины в связи плохими погодными условиями

В связи с резким ухудшением погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ограничении движения на автодорогах Украины, сообщает ГСЧС со ссылкой на Укравтодор.

С утра пятницы, 3 февраля, в Черкасской области вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на следующих автодорогах: М-05 Киев - Одесса, км 143+028 - км 274+360; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 513+515 - км 578+928.

Также, в Винницкой области установлено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования, а в Хмельницкой области - для большегрузного транспорта и автобусов на автодорогах местного значения.

Сообщается, что в Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождем, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево в с. Пасека Свалявского район.

Органы местной власти из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов принимают меры по обустройству заграждений на этой дороге, в связи с чем вечером четверга, 2 февраля, движение по ней перекрыто для транспорта, а объезд осуществляется по параллельной автодороге М-06.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 3 февраля, на западе, севере и в центре Украины синоптики пообещали снег и дождь, налипание мокрого снега и гололед.