ГУР Минобороны: безработные жители Донбасса пополняют ряды боевиков

В четверг, 16 февраля, по данным украинской разведки, на Донбассе оккупационные войска рекрутируют местных жителей, которые лишились работы, для участия в боевых действиях. Данную информацию обнародовал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на официальной странице в Facebook.

"Российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля), увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, которые остались без рабочих мест из-за прекращения поставок угля по железной дороге", - говорится в сообщении Минобороны.

Также в сообщении ведомства говорится, что отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в подразделения незаконных военных формирований. По этой причине существенно повысилась укомплектованность отдельных подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС Российской Федерации.

"Особенно интенсивно агитационная кампания по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернута в городах Должанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 14 февраля, в Луганской области из-за нехватки железорудного сырья, по причине блокировки железнодорожных путей, Алчевский металлургический комбинат прекратил свою работу.