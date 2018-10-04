Гусовский заявил, что руководитель нападения на него не задержан

Глава депутатской группы "Киевская команда" в Киевраде Сергей Гусовский заявил, что человек, который руководил процессом нападения на него, не задержан. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент РБК- Украина.

"Кстати, тот человек, который руководил процессом... есть фотофиксация, этот человек, который фактически руководила 19-ю людьми не задержан сейчас. Дело полиции - разобраться в этом", - сказал Гусовский.

По его словам, на отмывания зеленки с лица он потратил час.

"Понадобился где-то час, чтобы стереть ту зеленку. Это все происходило в октябрьской больнице в кабинете офтальмолога", - добавил он.

До этого на пленарном заседании Киеврады выступил Андрей Крищенко, который заявил, что будет проводиться служебное расследование относительно действий правоохранителей.

"По действиям полицейских я вам говорю: я обязан обеспечить анализ ситуации. Кстати, это будет темой служебной проверки. Мы разберемся, я дам вам информацию. Но сказать, что полиция ничего не может - нельзя", - сказал Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гусовского совершили нападение в Киевраде. Депутата ударили по голове и облили зеленкой. Инцидент произошел 4 октября сразу после завершения акции в поддержку проектов решений, связанных с Почтовой площадью и созданием эко-парка "Осокорки".

Добавим, по данным полиции сейчас задержаны 19 участников нападения на Гусовского. Кроме того, по данному факту открыто два уголовных производства.