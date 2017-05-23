Идет похолодание: в Украине изменится погода

Украинцев на этой неделе опять ждет прохладная и дождливая погода.

Так, во вторник, 23 мая, грозовые дожди ожидаются только в Ривненской и Волынской области, а в пятницу - по всей территории страны, пишет "Сегодня".

Во вторник, 23 мая, небольшие дожди ожидаются в Ривненской и Волынской областях. На остальной территории - переменная облачность. Столбик термометра на всей территории запада будет колебаться в пределах 20-23 градусов тепла. Относительно холодная погода, согласно прогнозу синоптиков, в этот день будет на востоке страны - здесь воздух прогреется всего до 15- 17 градусов. В центре, на севере и юге - от 19 до 23.

24 мая территорию Украину накроет грозовой циклон. Сильные дожди с грозами пройдут на севере, западе и в центре страны (кроме Кировоградской и Днепропетровской областей). При этом похолодание в этот день не ожидается - столбик термометра будет колебаться в пределах 19-22 градусов на западе, 19- 21 градуса - на севере и юге, 20-23 градусов - в центре Украины. На востоке воздух днем прогреется до 17-19 градусов.

25 мая на западе ожидается значительное похолодание - днем столбик термометра будет колебаться в пределах 15-18 градусов. В то же время на востоке синоптики прогнозируют потепление до 19-21 градуса.

В центре и на севере - 18-20 градусов выше нуля, а на юге страны - до 21 градуса тепла днем. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается переменная облачность, на остальной территории - грозовые дожди.

Грозовой циклон полностью накроет территории Украины 26 мая. При этом ожидается значительное похолодание. В центре и на севере - 16-18 градусов, на западе - от 15 до 17. Относительно теплую погоду Укргидрометцентр прогнозирует в этот день на юге и востоке - от 19 до 21 градуса тепла днем.