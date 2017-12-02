Илон Маск анонсировал в январе первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

Первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала американская космическая компания SpaceX, планируется в январе 2018 года на мысе Канаверал, сообщил глава SpaceX Илон Маск.

"Falcon Heavy будет запущен в следующем месяце со стартовой площадки Apollo 11 на мысе (Канаверал )", - написал И.Маск на своей странице в микроблоге в своем Twitter и добавил, что это событие "так или иначе будет захватывающим".

Планируется, что ракета Falcon Heavy отправится на орбиту Марса. По словам главы SpaceX, "полезным грузом" ракеты станет электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британского рок-музыканта Дэвида Боуи - Space Oddity.

И.Маск подчеркнул, что ракета будет находиться в глубоком космосе "в течение миллиардов лет или около того, если не взорвется при запуске".

Компания SpaceX в феврале текущего года сообщала, что в конце 2018 года в недельный полет вокруг Луны отправятся два туриста. Они будут находиться на космическом грузовике Dragon 2, который выведет на орбиту ракета Falcon Heavy. Имена туристов не разглашались. В компании отметили, что клиенты оплатили большую часть стоимости полета и планируют начать проходить медицинские тесты и тренировки.

В мае 2017 года SpaceX провела первые испытания Falcon Heavy – центральную часть ракеты испытали на огнестойкость. Испытания успешно завершились.

Ракета Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту 63 т груза, к Марсу ракета может доставить 16,8 т. Стоимость ракеты оценивается в $ 90 млн.