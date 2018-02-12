Илон Маск эмоционально отреагировал на запуск своей ракеты Falcon Heavy (видео)

Кажется, он сам не поверил в то, что старт прошел успешно.

В сети появилось видео того, как основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. Реакцию директора сняла съемочная группа National Geographic, которая делала сюжет второго сезона программы "MARS".

"Черт побери, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - воскликнул "отец" ракеты, после чего он вместе с сотрудниками выбежали из дверей центра управления запуском и начали с улицы наблюдать за полетом Falcon Heavy.

Во вторник, 6 февраля, тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Впоследствии, основатель компаний Илон Маск опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован его личный автомобиль Tesla Roadster на земной орбите.