Информация о смене правил Евровидения оказалась фейком

Европейский вещательный союз не делал никаких официальных заявлений относительно нововведений в регламенте конкурса "Евровидение". Об этом сообщила рекламный менеджер международного песенного конкурса "Евровидение" и начальник управления по связям с общественностью и СМИ в UA:Первый Виктория Сидоренко, сообщает Украинская правда.

"Такое заявление не было обнародовано EBU", - объяснила Виктория Сидоренко.

Отмечается, что информация о существенных нововведениях сначала была обнародована на сайте ESCToday.com. Данный сайт является сайтом фанатов международного песенного конкурса "Евровидение", и был создан ими же еще в 1999 году. На веб-сайте появляются новости, опросы, интервью и рейтинги участников песенного конкурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее сообщалось, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" внесли существенные изменения в регламент конкурса из-за проблем, которые возникли во время проведения конкурса в Украине в 2017 году. Отмечалось, что главным изменением в новых правилах стало то, что отныне национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации людей, которым запрещено въезжать на территорию страны-хозяйки конкурса.