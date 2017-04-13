Институт нацпамяти решил оставить 8 марта, но лишить звания выходного

В законопрокет о государственных и других праздниках внесены правки после общественного обсуждения. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Документ дополнили новой категорией - "Международные дни", куда включены, среди прочих, 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным).

Отменен и Шевченковский день.

"Поскольку украинцы не поддержали намерение учредить Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, это предложение снято с календаря", - написал Вятрович.

Вместе с тем в проект включили традиционный праздник - День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник - Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Нерабочий праздничный день предлагают не переносить на понедельник, если он приходится на выходной, кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января.

День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября.

В целом количество праздничных выходных дней изменится с 11 до 9.

Напомним, ранее Институт нацпамяти хотел сделать 9 марта выходным.