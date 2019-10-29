Интернета не будет. Запуск 4G-связи в киевском метро откладывается

Китайская Huawei пока не приступила к работам из-за проволочек с доступом в "подземку"

В киевском метрополитене для более миллиона пассажиров по состоянию на конец октября 2019 года из современных услуг связи доступен очень ограниченный набор сервисов. Поговорить по телефону можно, если удастся разобрать слова собеседника в грохоте мчащего поезда. Что же касается доступа во Всемирную сеть, то в столичной подземке местами ловит только 2G- интернет.

Несмотря на то, что еще в июле этого года стало известно о выборе подрядчика для создания 4G-сети в метрополитене Киева - им стал Huawei - работы пока даже не начинались. Примечательно, что тогда же операторы рапортовали о начале строительства. По информации источника, знакомого с состоянием дел, контракт заинтересованные стороны подписали только 18 октября 2019 года.

В проекте приняли участие все три крупнейшие мобильные операторы, "Киевстар", "ВФ Украина" (Vodafone) и lifecell. Стоимость работ стороны держат в секрете, но оплатить все компании должны его в равной степени. До начала тендера китайская компания оценивала строительство 4G-сети в киевском метрополитене приблизительно в $10 млн.

Для того, чтобы Huawei приступил к строительству, нужно получить право на доступ к подземной инфраструктуре. Мобильные операторы обратились за соответствующим разрешением к столичным властям и руководству метрополитена. Ответ ожидается в районе 7 ноября текущего года. После этой даты и успешного получения доступа Huawei получит формальное право приступить к работам.

Но, по словам информированного источника, есть еще один фактор, который может повлиять на старт проекта. Столичный метрополитен может отказать подрядчику на формальной основе - мол, нет ставок, по которым телеком- компании могли бы получить доступ в столичную подземку. То есть речь идет о плате за то, где и за сколько операторы смогли бы проложить свои кабели и установить другое оборудование.

Хотя соответствующий закон давно принят, но в полную силу он так не заработал. В случае же с киевским метрополитеном ставки должны были подготовить киевские власти. Но пока участники проекта по строительству сети мобильного интернета в столичной "подземке" о них ничего не слышали.

Как сообщили UBR.ua в пресс-службе lifecell, первый этап включает в себя запуск связи "четвертого поколения" на следующих станциях:

"Академгородок"; "Житомирская"; "Святошин"; "Нивки"; "Героев Днепра"; "Минская"; "Оболонь"; "Сырец"; "Дорогожичи"; "Лукьяновская"

"По нашим оценкам, и при содействии со стороны властей города и метрополитена запуск связи 4G на станциях и в тоннелях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин" был бы возможен в конце I квартала 2020-го... А покрытие всех станций и туннелей киевского метрополитена можно было бы завершить до конца 2020-го - начала 2021 года", - рассказали в lifecell.

Проект по развертыванию 4G-сети в столичной "подземке" - не первая инициатива киевских властей создать на этом виде транспорта интернет- покрытие. В 2016 году на 11 станциях метро компания "Фидомобайл" запустила Wi-Fi в тестовом режиме. Но из-за банкротства "материнской" компании - "Фидобанка" - эта инициатива заглохла. Поэтому вначале 2019 года мер Владимир Кличко объявил новый конкурс на охват киевского метрополитена беспроводным интернетом. Но пока о каких-либо подвижках в этом вопросе неизвестно.