Интерпол снял с розыска почти всю "команду" Януковича: стала известна причина

Интерпол снял с розыска большинство людей из окружения беглого экс- президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных производств.

Об этом в эфире " 112 Украина" заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет СМИ.

"Практически большинство из них сняты с международного розыска Интерпола. Это - Клюев, Пшонка, Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко", - сказал он.

По его словам, прокуратуре отказывают в объявлении в международный розыск по обвинению по делам о преступлениях во время Революции Достоинства.

"Они (Интерпол. - Ред.) сделали вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований", - уточнил Горбатюк.

В то же время, пояснил он, в экономических делах большинство экс-чиновников были объявлены в международный розыск, но в определенный момент Интерпол принял "довольно интересное решение", заявив, что подозрение в их понимании не является обвинением и по нему нельзя объявлять в розыск.

Горбатюк отметил, что Интерпол также отказывается разыскивать окружение Януковича, поскольку не считает решения украинских судов о задержании и доставке экс-чиновников арестом.

ProUA.com.ua

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