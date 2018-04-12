Интерпол во Франции задержал организатора "титушек", участвовавших в расстрелах на Майдане

Интерпол во Франции задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Евромайдана. Об этом "Украинской правде" сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время революции Достоинства. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным". "Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", - рассказал Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

Кроме этого, позже, народный депутат Антон Геращенко опубликовал в Facebook схему, по которой "хорошо видна его роль в структуре ОПГ".

Как сообщал NEWSONE ранее, Дарницкий районный суд Киева арестовал подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина на два месяца без права внесения залога.

NewsOne

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