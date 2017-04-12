Интервью Ивана Дорна вызвало бурю эмоций в соцсетях.

Украинский музыкант Иван Дорн дал большое интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, что не помогал участникам АТО, а также почему вышел в футболке с тризубцем на "Новой волне". После чего в соцсетях разгорелся настоящий скандал. Интервью размещено на канале программы Дудя.

Юрий Дудь - спортивный журналист, редактор сайта sports.ru. В авторской передаче на своем youtube-канале он интервьюирует музыкантов, блогеров, режиссеров. Гостем нового выпуска стал Иван Дорн. Темой стала запись его нового альбома в США.

Скандал вызвали слова Дорна, сказанные в конце интервью. Журналист заметил, что до сих пор Дорна знают, как человека, который спонсировал АТО.

"Нет. Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел (микрорайона "Восточный" в 2015 году - Прим.Ред.). Но один из волонтеров, тот который писал этот пост, решил распорядиться деньгами по-другому и привселюдно меня поблагодарил за это. Я сказал: "Давай, как-то что-то делать, неудобная ситуация получилась. Вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали этот пост или скажи, что произошло. А он говорит: Нет", - рассказал Дорн.

Музыкант добавил, что после этого помогал благотворительным организациям, но не связанными с АТО.

И подтвердил, что в его райдере есть шарики синего и желтого цветов, которыми его встречают по прибытию в аэропорт. По его словам, так сразу можно заметить, где находятся встречающие и проверить, читают ли организаторы райдер.

Также журналист напомнил концерт в Москве, который состоялся год назад. Когда Иван Дорн попросил москвичей передать привет в Киев.

"Люди говорят о том, что есть проблемы. Проблемы в их головах - вот где их проблемы и пусть подавятся ими, этими проблемами раз и навсегда. Между нами нет ничего! Нет ничего, кроме дружбы! Давайте всей Москвой передадим дружный привет Киеву. И пусть это увидят все", - сказал певец тогда со сцены.

В интервью Дорн сказал, что не ожидал тогда такой реакции зала. Он добавил, что украинским политикам и русофобам его выступления в России не очень нравятся.

"Остальные люди на самом деле, им честно говоря по барабану, им важнее моя музыка", - сказал музыкант. Он сказал, что начал анализировать, что когда говорил о политике на концертах, то на самом деле так страховал себя, поскольку все-таки выступал в России.

Музыкант вспомнил, как в прошлом году сорвались его два концерта в Ивано- Франковске и Черновцах. а во Львове все тогда же прошло прекрасно.

Также Дорн рассказал о выступлении на "Новой волне" в Юрмале, когда вышел в футболке с тризубом и спел песню Скрябина.

"Это называлось не попасть впросак", - сказал Дорн. Он объяснил, что дал согласие выступить заранее, но начала поднимться вонь, что наша участница из Украины надела костюм с триколором. И в целом "какого хрена ехать на "Новую волну".

"Я согласился, надо было что-то решать. Я решил поехать с украинской песней и выйти в костюме с тризубцем, чтобы по этому поводу никто не вонял", - сказал Дорн.

Также он сказал, что Украина и Россия скоро помирятся и оттепель уже начинается. И ему нравится думать, что русские и украинцы братья.

Интервью вызвало бурю эмоций в соцсетях.

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