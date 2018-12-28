И.о. министра здравоохранения назвала способы, как уберечься от похмелья

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф о том, что для того, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения, нужно съесть горсть активированного угля. Об этом в пятницу, 28 декабря, она рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми. Уголь работает как своеобразная губка - быстро впитывает и связывает вещества, к примеру, лекарства или токсины. Из-за этого токсические вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем.

Супрун рассказала, что есть небольшое исследование, которое показывает на отсутствие какого-либо эффекта от употребления угля перед застольем. Участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед вторым разом они приняли 60 граммов активированного угля. После употребления активированного угля концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. Как вывод - употребление угля ничего не меняет.

По ее словам, есть более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя.

"Пейте воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Питье воды поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя. Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть, лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой. Помните, что ни одна таблетка не избавит вас от последствий чрезмерного употребления алкоголя. Проверенный способ, чтобы их избежать похмелья - есть сбалансированную пищу и не перебарщивать", - пишет Супрун.